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Erzurum'da Mobil Göç Noktası Aracı İle Düzensiz Göçmen Tespiti Kolaylaşıyor

Erzurum'da Mobil Göç Noktası Aracı İle Düzensiz Göçmen Tespiti Kolaylaşıyor
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Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'da bulunan Mobil Göç Noktası Aracı'nda düzensiz göçmenlerin tespiti hakkında incelemelerde bulundu. Araçlar sayesinde, düzensiz göçmen sayısının azaltılması ve yabancıların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, Erzurum-Ağrı kara yolunda bulunan Karskapı uygulama noktasında düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Erzurum'da iki Mobil Göç Noktası Aracı bulunduğunu dile getiren Çiftçi, araçlardaki çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Kolluk kuvvetlerimiz tarafından ülkemizde yasal olarak kalıp kalmadığı hakkında şüphe duyulan yabancılar, mobil göç araçlarımıza davet ediliyor. Mobil göç araçlarımızın içerisinde göç uzmanlarımız ve tercümanlar görev yapıyor. Mobil göç araçlarına davet edilen yabancıların sistem üzerinden gerekli sorgulamaları yapılıyor. Buna parmak izi de dahil. Sorgulama neticesinde ülkemizde yasal kalış hakkı olmayan dolayısıyla düzensiz göçmen olduğu tespit edilen kişiler ülkemiz dışına, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine buradan sevk ediliyor."

Vali Çiftçi, araçların hem iş yükünü azaltmak hem de yabancıların mağduriyetini gidermek açısından avantaj sağladığını da belirerek, Mobil Göç Noktası Araçlarında sorgulanan 2 bin 11 yabancıdan 16'sının düzensiz göçmen olduğu tespiti sonucu deport işlemleri yapıldığı bilgisini verdi.

Kentte üniversite eğitimi alan yabancı öğrencilerin de mobil araçları kullandığını söyleyen Çiftçi, "Daha önceden İl Göç Müdürlüğümüze gelen yabancı öğrenciler artık külliyenin dışına çıkmadan, üniversite içerisinde yerleşkede mobil göç aracımıza müracaat etmek suretiyle il müdürlüğümüzde yürütülen hizmetleri orada alabiliyorlar. Böylece hizmetlerimiz biraz daha hızlanmış oldu." dedi.

Vali Çiftçi'ye İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel

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