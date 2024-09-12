Erzurum'da Minibüsten Düşen Yolcu Yaralandı

ERZURUM'da sürücüsünün durağa yaklaştığı sırada kapısını açtığı yolcu minibüsünden düşen Hacer Tuğra (53) yaralandı. Tuğra, ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir süre sonra olay yerine gelen minibüs şoförü M.E.K., polisin, "Kaza yerini neden terk ettin" sorusuna, "Zamanlı çalıştığımız için gitmek zorunda kaldım. Yolcuları bırakıp hemen geldim" dedi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.K., kullandığı yolcu minibüsünün durağa yaklaşırken kapısını açtı. Bu sırada Hacer Tuğra, araç tam durmadan minibüsten inmeye kalkışınca dengesini kaybederek düştü. Durağın arka kısmındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonra Tuğra yerde acılar içinde kıvranırken, minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Hacer Tuğra, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede beyin tomografisi çekilen Tuğra, müşahede altına alındı.

Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken minibüs sürücüsü M.E.K. geldi. Polisin, "Neden kaza yerini terk ettin" sorusuna M.E.K., "Biliyorsunuz bizde süre çok önemli. Yolcularımı hemen gidecekleri yere bırakıp buraya geldim. Çok üzgünüm. Durağa yaklaştığım sırada kapıyı açtım ama hızlı değildim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik polisi, sürücüye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan toplam 27 bin 77 lira ceza kesti.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,