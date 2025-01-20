Erzurum'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Erzurum-Erzincan kara yolunda meydana gelen kazada, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Erzurum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erzurum- Erzincan kara yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 25 S 0307 plakalı minibüs ile 25 AEG 600 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapatılan yolda, ekiplerin incelemelerinin ardından araçlar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.