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Erzurum'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Erzurum'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Erzurum-Erzincan kara yolunda meydana gelen kazada, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Erzurum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Erzurum- Erzincan kara yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 25 S 0307 plakalı minibüs ile 25 AEG 600 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yolda, ekiplerin incelemelerinin ardından araçlar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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