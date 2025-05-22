Erzurum'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

1) MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ÖLÜ, 1 YARALI

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şenkaya-Göle kara yolunda meydana geldi. Göle yönünde ilerleyen Ferdi Tarhan yönetimindeki 75 AAH 910 plakalı otomobil, Ahmet Özdemir'in kullandığı 25 LU 349 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Tarhan hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Sima Nebati Alagöz, ekipler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan minibüsün sürücüsü Özdemir ile Alagöz, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sima Nebati Alagöz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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