Erzurum'da Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı: 8 Yaralı
Kars'tan Erzurum'a yolcu getiren minibüs, Aziziye Tabyaları girişi mevkisinde aydınlatma direğine çarparak devrildi. Olayda 8 kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Erzurum'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinden Erzurum'a yolcu getiren A.P. idaresindeki 34 KF 5395 plakalı minibüs, Erzurum-Pasinler kara yolu üzerindeki Aziziye Tabyaları girişi mevkisinde aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 8 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan il merkezinde yoğun kar etkili oluyor.