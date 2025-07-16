Erzurum'da "Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları" paneli düzenlendi

Erzurum'da 'Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları' paneli düzenlendi
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları" paneli gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları" paneli gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında, ülke olarak darbe girişiminden dersler çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kurumların personel yapılandırmasında en öncelikli konunun liyakat olması gerektiğini ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Bu hain darbe girişimi, hainlerin devletin içinde yapılanması ve yıllar içinde de güçlenerek bu noktaya gelmeleri sonucunda teşebbüs edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi, son 9 yılda hala kurumlardan tamamen temizlenemediler. Hala gizli oluşumlar, hain emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Mutlaka devletimiz gerekli önlemleri almıştır. Bizlerin de kurum yöneticileri olarak gereken hassasiyeti göstereceğimize inanıyorum."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Rıza Demir ise o gün yaşananları anlattı.

Demir, 15 Temmuz gazilerinin hala psikolojik destek aldığını belirtti.

Ülke üzerinde oynanan oyunların son bulmadığını dile getiren Demir, "O gece Allah bizim yanımızdaydı. Çok acı bir gündü. Orada olup devletim, milletim, bayrağım için ettiğim mücadeleden dolayı kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından paneli yöneten ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, ülkedeki darbeler hakkında bilgi verdi.

Her darbenin toplumda korku ve karamsarlık oluşturduğuna işaret eden Küçükuğurlu, "?15 Temmuz'un diğerlerinden farkı, o gün millet, iradesine sahip çıkmıştır ve darbeyi engellemiştir. Bunun sonucunda da milletimizde bir öz güven, geleceğe yönelik karamsarlık değil umut oluşmuştur." diye konuştu.

Panelistler Doç. Dr. Mehmet Gökhan Polatoğlu, Dr. Serhat Keskin ve Dr. Hünkar Karaca Yalçın'ın konuşmalarının ardından program sona erdi.

15 Temmuz'a ait fotoğrafların sergilendiği ve TRT'nin 15 Temmuz belgeselinin izletildiği panele, akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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