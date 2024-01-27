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Erzurum'da Midibüs Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, 25 ABU 535 plakalı midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ABU 535 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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