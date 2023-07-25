Erzurum'da Meyve Yüklü Kamyonet Devrildi
Güncel Haberler
Erzurum'un Aziziye ilçesinde meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meyveler yola dağıldı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı ve sürücü ile yakınları yola saçılan meyveleri topladı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meyveler yola dağıldı.
İsa Yıldırım yönetimindeki 25 FZ 126 plakalı kamyonet, meyve-sebze halinden gelirken Çelebi Caddesi yol ayrımında devrildi.
Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin kasasındaki meyveler yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, sürücü ve yakınları yola dağılan meyveleri topladı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel