Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 6 ay ehliyetine el konulan sürücüye adli para cezası verildi

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücüye 6 ay ehliyetine el konuldu ve 6 bin lira adli para cezası verildi. Sürücü, savunmasında kazadan haberi olmadığını söyledi.

Erzurum'da güvenlik kamerasına yansıyan ve 9 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetine 6 ay el konulan ve 6 bin lira adli para cezası verilen sürücü, savunmasında "kazadan haberinin olmadığını" söyledi.

Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Erzurum-Çat kara yolunda 2 Temmuz 2022'de meydana gelen ve 9 kişinin yaralandığı kazayla ilgili "taksirle yaralama" suçundan yargılandığı davada, 6 bin lira adli para cezası verilen ve 6 ay ehliyetine el konulan sürücü M.K.T hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, olay tutanakları, bilirkişi raporu, doktor raporu, uzlaşma raporu ve soruşturma ifade tutanakları yer aldı.

Sanık M.K.T, savunmasında, olay anında yeğeninin sünneti nedeniyle konvoyda bulunduğunu belirterek, "Dikkat etmiş olmama rağmen, kaza gerçekleşmiş, kazadan polis memurları arayıp çağırınca haberdar oldum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Ömer Çiftci ise Karayolları Tespit Tutanağı'na göre tespit yapılmasının eksik olduğunu ileri sürerek, "Olayın meydana geliş aşaması dikkate alındığında aynı şeritten karşı şeride uçan aracın kusur durumu tespit edilmemiştir. Dosyada eksik inceleme yapılmıştır." şeklinde savunma yaptı.

Gerekçeli kararın "delillerin değerlendirilmesi, kabul ve gerekçe" kısmında, sanığın, olay tarihinde aracıyla seyir halindeyken, yine aynı şeritte giden Abdulbari Önal'ın aracına karşı kontrolsüz bir şekilde şerit ihlali yapması üzerine Önal'ın araca çarpmamak için manevra yaparak karşı şeride geçtiği ve daha sonra karşı yoldan gelmekte olan araca çarptığı aktarıldı.

ATK Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre, sanığın sevk ve idaresindeki kamyonet ile seyri sırasında yola gereken dikkat ve özeni vermesi, sağ şeritten sola doğru şerit değiştirme manevrasına başlamadan önce geçmek istediği şerit üzerinde seyir halinde olan araçların hız ve konumlarına ilişkin gerekli kontrolleri yapması gerekirken bunları yapmadığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sağ şeritten sol şeride kontrolsüz manevrası ile şerit değiştirdiği sırada sol şerit üzerinden gelen müşteki sürücü idaresindeki aracın sürüş seyrini bozması, sürüş seyri bozulan müşteki sürücü idaresindeki aracın orta refüje çarpması ve karşı yön bölümünden gelen araçla çarpışması sonucu gerçekleşen kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile asli kusurlu olduğu, sanığın asli kusurlu olması, katılanların yaralanmasının niteliği ve sayısı da nazara alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca sanığın somut olayda asli kusurlu olması nedeniyle trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi uyarınca sanığın takdiren 6 ay süreyle sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilmiştir."

"Taksirle yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve bu cezası 6 bin lira adli para cezasına çevrilen sanığın, sürücü belgesine 6 ay el konulan karar verildi.

Kentte geçen yıl 2 Temmuz'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına da yansımıştı.