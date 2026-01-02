Haberler

Erzurum'da suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden metruk binalar yıkılıyor

Güncelleme:
Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenliğini artırmak amacıyla metruk binaların yıkımına başladı. İlk etapta 20 ilçede toplam 562 bina tespit edilerek yıkım programına alındı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, suç işlenmesini kolaylaştıran unsurların ortadan kaldırılması için bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla, suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden metruk binaların yıkımına başlandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, mahallelerde düzenlediği "Huzur Toplantıları"nda vatandaşlardan metruk binalarla ilgili gelen şikayetler ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, emniyet birimleri ile belediye ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucu, suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden 20 ilçedeki toplam 562 metruk bina yıkım programına alındı.

İlk etapta Yakutiye ilçesinde bulunan 15 metruk yapının yıkımına başlandı.

"Suçu kolaylaştıran her şeyle mücadele edeceğiz"

Yıkım çalışmalarını takip eden Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece suçluyu yakalamak için değil, suç işlenmesini kolaylaştırıcı unsurların da ortadan kaldırılması için çalıştıklarını söyledi.

Metruk binaların, suç işlenmesi mümkün alanlar olduğuna işaret eden Karaburun, "Yaptığımız çalışmalar kapsamında Sayın Valimizin talimatları ile Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle ortaklaşa, 20 ilçemizdeki tüm metruk binaları belirledik. Bu çerçevede bugün Yakutiye ilçemizde metruk halde kullanılması yasak olan binaların belediyemizle birlikte yıkımını yapıyoruz. Biz suçu kolaylaştıran her şeyle mücadele edeceğiz." dedi.

Çalışmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda yaptıklarını vurgulayan Karaburun, şunları kaydetti:

"Erzurum'un her noktasında suç neredeyse, biz bunun peşinden koşmaya, suçu kolaylaştıran herşeyi ortadan kaldırmaya, suçu işleyen herkesi yakalamaya ve adelet mercilerine teslim etmeye kararlıyız. Huzur toplantıları yapıyoruz. Halkımızın taleplerini sürekli alıyoruz. Tüm metruk binalarla ilgili vatandaşlarımız zaman zaman bizlere ihbarda ve şikayetlerde bulunuyorlardı. Bu taleplere kulak vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız şeyleri halkımızla birlikte yapacağız."

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
