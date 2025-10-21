Erzurum'da Metruk Binalarda Dron Destekli Narkotik Kontrolü

ERZURUM'da narkotik ekipleri, kent merkezindeki metruk binalarda dron destekli arama yaptı. Aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, metruk binalardaki kontrollerin devam edeceği de belirtildi.

Kentte meydana gelebilecek suçları önlemek amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, metruk binalara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Dronlarla ve narkotik köpeklerle terkedilmiş yapıları tek tek arayan polis, suç ve suç unsuruna rastlamadı.

Metruk binalardaki aramalarla ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğümüzce Polis Sorumluluk Bölgemizde meydana gelebilecek suçları önlemek ve oluşabilecek suçları azaltmak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde bulunan metruk binalar sürekli kontrol edilmekte olup kontrollerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.