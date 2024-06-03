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Erzurum'da Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rabiana Mahallesi Kırmacı Değirmi Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevre binalara sıçramasını engelledi.

Metruk bina yangında kulllanılamaz hale geldi.

Vatandaşlardan Kenan Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın anında parkta ailesiyle birlikte oturduğunu belirterek,"Yangının ilk çıktığı anda bir patlama sesi duyduk. Arkamı döndüğümde bina alevler içindeydi. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. İtfaiye ekipleri geldi. "dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yakutiye İtfaiye Erzurum Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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