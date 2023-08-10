Erzurum'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgedeki esnaf, binanın tedbir alınması gerektiğini ve madde bağımlılarının endişe verici bir şekilde binayı kullandığını belirtti.

Erzurum'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde Taşmağazalar arkasındaki sokakta bulunan iki katlı metruk binada yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede faaliyet gösteren esnaf metruk binayla ilgili bir an önce tedbir alınması gerektiğini belirterek madde bağımlılarının binayı kullandığını ve endişeli olduklarını söyledi. - ERZURUM