Erzurum'da Mayıs Ortasında Kar Yağışı
Erzurum'da mayıs ortasında aniden yağmaya başlayan kar, Gaziantep'te düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası finaline giden taraftarların bulunduğu otobüsü yoldan çıkmasına sebep oldu. Taraftarlar camdan çıkarak kurtulurken, bölgeye sevk edilen ekipler yardımcı oldu.
Erzurum'a mayıs ortasında kar yağdı (3)
Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemeye giderken kendilerini taşıyan otobüsün kar nedeniyle yoldan çıkıp yan yattığı kazada taraftarlar camdan çıkarak kurtuldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, üşüyen yolculara yardım etti. Yolcular ambulanslara alınarak ısıtılırken, otobüs bulunduğu yerden traktörle çıkartıldı.
Haber-Kamera: ERZURUM,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel