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Erzurum'da Mayıs Ayında Kar Yağışı Şaşırttı

Erzurum'da Mayıs Ayında Kar Yağışı Şaşırttı
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Erzurum'da mayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Sağanak yağışın ardından kar, vatandaşları ve araçları beyaza bürüdü. İspir ilçesi ile çevredeki dağlar da karla kaplandı.

Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.

Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.

İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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