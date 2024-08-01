Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Mantar Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da doğadan toplanan mantarları yiyen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Mantardan zehirlenen hastaların durumu iyiye gidiyor.

Erzurum'da doğadan toplanan mantarları yiyince zehirlenen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kent merkezindeki Akdağ Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Hüseyin Çiydem, farklı ilçelerde oturan gelin ve kaynana M.İ. ve G.İ. ile B.G, doğadan toplanan mantarları evde pişirip yedikten sonra, bulantı ve ishal şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan 4 kişi, acil yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 3 gündür tedavileri süren ve hayati tehlikeleri bulunmayan hastalar, bir süre daha müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Mantardan zehirlenen Hüseyin Çiydem, AA muhabirine, topladıkları mantarları köydeki evlerinde pişirdiklerini anlatarak, "Mantarı yedikten sonra gece karnımda şiddetli ağrı başladı. Köylülerimizin yardımıyla 112 acil servisi aradık, sağ olsunlar, gelip götürdüler. Zehirlenme vakası yaşadık." ifadelerini kullandı.

Çiydem, aynı mantardan yiyen eşinde sorun olmadığını, sadece kendisinin zehirlendiğini söyledi.

Hastanenin acil servis ile yoğun bakım birimlerindeki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çiydem, "Pişmanlık yaşıyoruz, mantar mevsimi değilmiş. Bilmediğiniz mantarı yemeyin." diye konuştu.

"Karaciğer ve böbrek yetmezliğine gidecek zehirler barındırıyor"

Hastanenin acil tıp asistanlarından Dr. Nurettin Portakal da bahar döneminde bilinçsizce toplanan mantarların tüketilmesi sonucu hasta yoğunluğunda artış olduğunu bildirdi.

Yoğun bakımda takip ettikleri 4 hastanın sağlık durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Portakal, şunları kaydetti:

"Toplama mantarın ileri düzeyde karaciğer ve böbrek yetmezliğine gidecek zehirler barındırdığını bilmemiz gerekiyor. Her toplanan mantar sağlıklı değildir, zehir içerebilir. Bilinçsizce tüketmemek gerekiyor. Kültür mantarı tüketmekten başka şansımız yok. 'Daha önce yediğim mantarda bir şey olmamıştı.' deyip tekrar tüketip şikayetleri olan hastalar var. Maalesef doğada güvenebileceğimiz mantar yok."

Kaynak: AA / Güncel

Zehirlenme Erzurum Sağlık Güncel Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

Bakmadan Geçme

Muhammed Deif kimdir? Muhammed Deif öldürüldü mü? Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Sümbül çiçeği anlamı nedir, hikayesi ne? Sümbül çiçeği ne ifade eder, neyi temsil eder? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybederse ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title