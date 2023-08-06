Erzurum'da Manav Dükkanında Şemsiye Kazası

Erzurum'da bir manav dükkanında çalışan bir kişi, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahıs, yola düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen kişinin durumu iyi.

Erzurum'da bir manav dükkanında çalışan şahıs, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulmasıyla kendisini bir anda havada buldu. Yol kenarına düşerek yaralanan şahıs, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yola kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç'u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç'un durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı. - ERZURUM