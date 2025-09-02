Haberler

Erzurum'da Maksat Dışı Bıçak Taşıyanlara 1.2 Milyon Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yılın ilk 7 ayında yapılan denetimlerde, maksat dışı bıçak taşıyan 417 kişiye toplam 1 milyon 231 bin 401 lira para cezası kesildi. Ayrıca ruhsatsız silah taşıyan 14 kişiye ve dilencilik yapan 317 kişiye de işlemler yapıldı.

Erzurum'da bu yılın ilk 7 ayında maksat dışı bıçak taşıyan 417 kişiye, 1 milyon 231 bin 401 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için 1 Ocak-31 Temmuz'da çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda yakaladıkları maksat dışı bıçak taşıyan 417 kişiye, 1 milyon 231 bin 401 lira para cezası uyguladı, ruhsatsız silah taşıyan 14 şüpheli hakkında da adli işlem başlattı.

Ayrıca dilencilik yapan 317 kişiyi tespit eden ekipler, 34'üne işlem yaptı ve toplam 558 bin 182 lira idari para cezası kesti.

Kentte 2 Eylül 2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda yapılan çalışmalarda ise mesire alanları ve benzeri yerlerde alkol tüketen 78 kişiye 230 bin 334 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Takımdan yollanan Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.