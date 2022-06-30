Erzurum'da mağarada mahsur kalan eşek kurtarıldı - Haberler

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Erzurum'da mağarada mahsur kalan eşek kurtarıldı

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum'da mağarada mahsur kalan eşek kurtarıldı

Erzurum'un Tekman ilçesinde, sarp kayalıklardaki mağarada mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde, sarp kayalıklardaki mağarada mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe kırsalında hayvan otlatan Nasip Demirel'e ait olduğu öğrenilen eşek, arazideki yaklaşık 15 metre derinliğindeki sarp kayalıkların olduğu mağaraya indi ve tekrar yukarı çıkamadı.

Burada mahsur kalan hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Demirel, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip bağladıkları eşeği bulunduğu yerden çıkardı.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Hisarcık Erzurum İtfaiye Tekman Güncel Haberler

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