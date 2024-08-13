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Erzurum'da lösemi tedavisi gören doktor için anma töreni düzenlendi

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Erzurum'da lösemi teşhisi konulan ve Ankara'da tedavi görürken yaşamını yitiren Dr. Öznur Nergiz Avcı için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde anma töreni düzenlendi. Törene mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

Erzurum'da lösemi teşhisi konulan ve Ankara'da tedavi görürken dün yaşamını yitiren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli 31 yaşındaki Dr. Öznur Nergiz Avcı için anma töreni düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı asistanlarından 1 çocuk annesi İzmir doğumlu Dr. Öznur Nergiz Avcı için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen anma programına, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Katılımcıların yakalarına Avcı'nın fotoğrafını taktığı görüldü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, bazı çalışanlar gözyaşı döktü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, yaptığı konuşmada, uzun yıllar acil serviste birlikte çalıştığı mesai arkadaşını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Çakır, Avcı'nın Kovid-19'un en aktif döneminde Erzurum'da göreve yaptığını belirterek, "Öznur çok heyecanlı ve aktif arkadaşımızdı, heyecanlı nöbetler tuttuk. Onunla çalışmaktan hocası olarak her zaman çok mutlu oldum. Hastalığını öğrendiğimiz günden beri hepimiz üzgündük ama iyileşmesi için ümit besledik. Fakat dün aldığımız haberle ümitlerimiz son buldu. Kötü bir hastalıktı ama 2 yaşındaki çocuğu için yaşamak ve hayata tutunmak için çok çabaladı. Hastalarına hep merhametle bakardı. Bugün ruhu için dua etmekten mutlu olduk. Allah evladına uzun ömür versin." dedi.

Törene, başhekim yardımcıları Prof. Dr. Adem Karaman, Prof. Dr. Ali Ahıskalıoğlu, Doç. Dr. Erdal Tekin, Hastane Başmüdürü Aras Ünsal ve müdür yardımcıları ile hastane personeli de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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