Erzurum'da lise öğrencisi forklift kazasında hayatını kaybetti

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde forklift ile kamyona taşınan laminant paletlerinin altında kalıp, hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Ataş (14), son yolculuğuna uğurlandı.

Demirciler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde laminat yüklü paletlerin babası Aleaddin Ataş (51) tarafından forklift ile kamyona taşındığı sırada, paletlerin devrileceğini fark eden Ahmet Ataş, tutmak için hamle yaptı. Ancak Ahmet Ataş, devrilen paletlerin altında kaldı. İhbarla gelen ekipler, Ahmet'in hayatını kaybettiğini belirledi. Lise öğrencisi Ahmet Ataş'ın cenazesi, öğle vakti Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından yeni asri mezarlıkt defnedildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)