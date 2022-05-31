ERZURUM'DA LEYLEKLERE 'YIKILMAZ' YUVA - Haberler

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ERZURUM'DA LEYLEKLERE 'YIKILMAZ' YUVA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZURUM'un Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Dadaşköy Mahallesi'nde, fırtına nedeniyle iki kez yuvaları zarar görüp yavruları ölen leylek çift için tahtadan yuva yapıldı.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Dadaşköy Mahallesi'nde, fırtına nedeniyle iki kez yuvaları zarar görüp yavruları ölen leylek çift için tahtadan yuva yapıldı.

Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Dadaşköy Mahallesi'nde elektrik direğindeki leylek yuvası, geçen yıl şiddetli fırtınada zarar gördü. Yuvadaki 3 leylek yavrusundan 2'si elektrik akımına kapılıp, öldü, kalan bir yavru da kurtarılarak hayvan hastanesine götürüldü. Yuvası yıkılıp, yavruları ölen leylek çift, bu yıl da mahallenin cami kubbesine yuva yaptı. Bu yuva da şiddetli fırtına nedeniyle uçtu, yumurtalar kırıldı.

Olayın ardından eski muhtar Hacı Cemal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i arayarak leylekler için yardım istedi. Sekmen'in talimatı ile belediyenin marangozhanesinde 'Leylekler Yuvasız Kalmasın' sloganı ile tahtadan korunaklı 50 leylek yuvası yapıldı. Bu yuvalar, başta Dadaşköy Mahallesi olmak üzere kentin çeşitli bölgelerine asıldı.

'ÇOK ÜZÜLDÜK, YUVA İSTEDİK'

Talepler doğrultusunda yuva yapmaya devam edeceklerini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Leylekler kesinlikle her yıl aynı yuvaya döner. Bu leyleklerin iki kez yuvaları yıkılmış ve yavruları ölmüş. Onlara sapasağlam yuva yaptık. Belki bu yıl geçti ama seneye bu yuvalar, yuvasız kalan leyleklere yuva olacak" dedi.

Hacı Cemal ise. "Havaların ısındığı ve karların erimeye başladığı köyümüz, ilkbahar mevsiminde gelen göçmen misafirlerini ağırlıyor. Ama geçen yıl ve bu yıl fırtına yuvalarını yıktı, yavruları öldü, yumurtaları kırıldı. Onlar köyümüzün misafiri olduğu için çok üzüldük. Hemen Belediye Başkanı'mız Mehmet Sekmen'den yuva istedik. O da talimat verdi ve başta köyümüz olmak üzere birçok yere leylek yuvası dağıtıldı. Leylekler, bu yuvaları çok sevecek" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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