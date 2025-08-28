Erzurum'da Leylek Sayısı Artıyor: Bitki Örtüsü Gelişiyor ve Sıcaklık Düşüyor

Bitki örtüsünün son 8 yılda geliştiği ve hava sıcaklıklarında düşüş kaydedildiği Erzurum'da leylek sayısı arttı.

Leylekler genellikle geçiş güzergahı olarak kullandıkları kentte bitki örtüsünün yüzde 60'a yakın gelişimi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle yazı da geçirmeye başladı.

Kent merkezine yakın sulak alanlar ak leylekleri ağırlarken Tortum Gölü deltası da nadir görülen kara leyleklere yuva oluyor.

Leylek sayısının son 5 yılda Aşkale, Pasinler ve Horasan arasındaki Karasu-Aras Vadi koridorunda yüzde 30 artışla yaklaşık 4 bine çıktığı görüldü.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi, AA muhabirine, Erzurum Ovası'nın sulak alanlarının leyleklerce tercih edildiğini söyledi.

Kentin yüksek rakımından kaynaklı zengin sulak alanlara sahip olduğunu belirten Sevindi, "Leyleklerimizin sayısında özellikle ak olanlarda artış var. Sebebi de etrafımızdaki her yer kurudu. Geçiş güzergahı üzerindeyiz, normalde burada durmazlardı daha çok Aras Vadisi'ne kayarlardı artık Erzurum Ovası'nda konaklıyor." dedi.

"İlerleyen yıllarda sayıları daha çok artacak"

Leylek yuvalarının yaklaşık 800 kilogram ağırlığında olduğunu ve kurdukları yeri de özenle seçtiklerine dikkati çeken Sevindi, şöyle devam etti:

"Leylekler yerleştikleri alanın statiğine bakıyorlar yani her yere yuva kurmuyorlar çünkü ağır ve büyük yavruları var. Yuva kurdukları yerin sabit olması lazım dolayısıyla cami minaresi ve elektrik direkleri gibi statiği sağlam yerlere yuvalarını kurarlar. Erzurum Aras, Fırat ve Çoruh nehirleri havzalarının başlangıç yerinde dolayısıyla burası çok kıymetli bir alan, bu ileride daha iyi anlaşılacak. Bu vadilerde çok fazla su var. Dağlarımızda göller var.

Leylekler de artık Iğdır yerine Erzurum'a gelip yerleşiyor çünkü hava şartlarıyla koşullar ve su imkanları daha iyi. Leylekler bataklık alanlarda avlanıp beslenmeyi seven bir tür. İlerleyen yıllarda sayıları daha çok artacaktır."

Bilimsel sayım teknikleri kullanılıyor

Leylek sayımını aynı anda belli mesafelerde gerçekleştirdiklerini ve ortalamasını aldıklarını ifade eden Sevindi, şunları kaydetti:

"Bilimsel sayım tekniklerine göre koordinat bilgisiyle türlerin erkek, dişi ve yavru olduğu çıkarılıyor. Bu bilgiler ileride çok kıymetli olacak, sayımı zor ve maliyetli bir iş ama bu şekilde yapıldığında uzun vadede elimizde önemli bilgiler oluyor. Bunları bizzat uydu fotoğraflarından yüzey sıcaklıklarını ölçüp hangi ilin ne kadarlık alanda düşüş olduğunu belirliyoruz.

Takip ettiğimiz Aşkale, Pasinler ve Horasan arasındaki Karasu-Aras Vadi koridorunda 3-4 bin civarında leylek var. Yüzde 30'luk artış görüyoruz. Son 5 senedir belirgin bir artış oldu onu da bitki örtüsünün gelişip yüzey sıcaklığının düşmesine bağlıyoruz. Son birkaç yıldır yüzde 60 oranında boş çıplak yüzeylerimiz bitki örtüsüyle kaplandı."