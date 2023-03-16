Erzurum'da lastik ve çelik jant hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir apartmandan araç lastikleri ile çelik jantların çalındığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir apartmandan araç lastikleri ile çelik jantların çalındığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmandan 4 yaz lastiği ile 4 çelik jantın çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polis ekipleri, incelemelerinin ardından hırsızlığı gerçekleştirenin zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlıların lastikler ile çelik jantları apartmandan çıkarma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel