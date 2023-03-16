Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da lastik ve çelik jant hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

Erzurum'da lastik ve çelik jant hırsızlığı güvenlik kamerasında

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir apartmandan araç lastikleri ile çelik jantların çalındığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir apartmandan araç lastikleri ile çelik jantların çalındığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmandan 4 yaz lastiği ile 4 çelik jantın çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis ekipleri, incelemelerinin ardından hırsızlığı gerçekleştirenin zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların lastikler ile çelik jantları apartmandan çıkarma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kazım Karabekir Yakutiye Tragger Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title