Erzurum'da Lastiği Patlayan Otomobile Hafif Ticari Araç Çarptı: 4 Yaralı
Erzurum'da lastiği patlayan park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da lastiği patlayan park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
N.D. yönetimindeki 34 LD 5061 plakalı otomobilin lastiği Erzurum Havalimanı yolu üzerinde patladı.
Sürücüsünün aracı sağa çekip yol emniyetini sağlamaya çalıştığı sırada aynı yönde seyir halinde olan K.G. idaresindeki 52 BS 086 plakalı hafif ticari araç, lastiği patlayan araca çarptı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsünün yanı sıra otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, kaza yapan araçlar çekicilerle götürüldü.