Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı
Erzurum'da bir çocuk, kuzeni tarafından kazara tabancayla vurularak yaralandı. Olay sonrası yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.İ.T. (13) evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken, silahın ateş almasıyla kuzeni N.T'yi (14) başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalıdırıldı.