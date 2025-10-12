Haberler

Erzurum'da Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve 2 bin rakımlı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum ve ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, 2 bin metre üzeri rakıma sahip yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği belirtildi.

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen açıklamada, vatandaşlar, kuvvetli yağışlarla, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.