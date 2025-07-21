Erzurum'da Kuvvetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zorluklar yaşarken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.
Erzurum'da kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağışla kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel