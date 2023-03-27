Erzurum'da kurt sürüsü görüntüleri fotokapana yakalandı

Erzurum'un Olur ilçesinde doğadaki kurt sürüsü fotokapana yakalandı.

Erzurum merkeze 178 kilometre uzaklıktaki Olur ilçesinde yaşayan Ercan Polat isimli doğasever, ormana yerleştirdiği fotokapan ile yaban hayatını görüntülüyor. Polat'ın fotokapanına bu kez kurt sürüsü yakalandı.