Erzurum'da kursta cinsel istismar davasında sanığa ilk duruşmada 119,5 yıl hapis - Haberler

ERZURUM'da, 7 çocuğa Kuran kursunda cinsel istismarda bulunmakla suçlanan belletmen Hakan Aslankafa (22), ilk duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Palandöken ilçesindeki bir yatılı Kuran kursunda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

UCİM üyesi Avukat Hilal Genç ise "Bir çocuğumuz için 30 yıldan başladı cezalar ve toplamda sanık 119 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Bu şahıs çocuklardan uzak tutulacak. İnanıyoruz ki bu karar birçok kişiye örnek olacak, birçok çocuğumuzu cesaretlendirecek. Bugün o kursta belki konuşamayan birçok çocuğumuz var, çekinen çocuklarımız var. İnanıyoruz bu karar onlara cesaret verecek" diye konuştu.