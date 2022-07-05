Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin yargılamaya başlandı - Haberler

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Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin yargılamaya başlandı

AA - Muhammet Mutaf - Güncel
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Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin yargılamaya başlandı

Erzurum'da yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla yurt yöneticisi ve hizmetlinin 96 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum'da yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla yurt yöneticisi ve hizmetlinin 96 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye veya gebe kadına işkence yapmak" suçundan tutuksuz yargılanan yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G. taraf avukatları ile mağdur çocukların aileleri katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti.

Mağdur aileler ise çocuklarına yapılanlardan dolayı sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar N.K. ve U.G'nin tutuklanmasına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

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