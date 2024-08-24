Erzurum'da Kum Banyosuyla Şifa Arayanlar

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Ejder Deresi, hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği ağustos ayında eklem ağrıları ve romatizmal hastalıkları olanların uğrak yeri oluyor. Bölgeye gelen vatandaşlar, kum banyosuyla hastalıklarına şifa arıyor. Alternatif tıp konusunda çalışmalar yapan Dr. İbrahim Ekinci, "Kum banyosunun etkili olması için sıcak olması gerekiyor. Erzurum'da özellikle ağustos ayı sıcak oluyor. Kum banyosu vücuda destek de oluyor, tedavi edici de olabiliyor" dedi.

Oltu ilçesinde alternatif tıpla ilgilenen Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, ilçe merkezine yakın bir bölgeden geçen Ejder Deresi'nin kumlarının mineral ve demir açısından çok zengin olduğu ve tedavi edici özelliği bulunduğunu belirledi. İlçede kurduğu muayenehanesinde hekimlik yaparken hastalarına alternatif tıp da uygulayan Dr. Ekinci, eklem ağrıları ve romatizma şikayeti olanlara kum banyosunu tavsiye ediyor. İltihaplı romatizma, kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olanlara bu tedaviyi uygulamayan Ekinci, "Kum banyosunun mevsimi oluyor. Bunun için kumun sıcak olması gerekiyor. Erzurum'da özellikle ağustos ayı diğer zamanlara göre daha sıcak oluyor. Kum banyosu vücuda destek de oluyor, tedavi edici de olabiliyor. Eklem kireçlenmelerinde müthiş tedavisi var. Yani vücudu yeniliyor. Kendim her sezon üç dört kez kum banyosu yapıyorum. Geçtiğimiz yıllarda kum banyosunu bazı hastalarıma ve yakın çevreme de yaptırıyordum. Bir sezonda 100 kişi civarında kum banyosu yapıyordu. Bu sene sanırım 500 civarında olacak gibi. Kum banyosunu bazı riskli hastalara tavsiye etmiyorum. Örneğin iltihaplı romatizmalarda, kalp rahatsızlığı olanlara, yüksek tansiyon hastalarına tavsiye etmiyorum" diye konuştu.

KUMA GÖMÜLÜYORLAR

Eklem ağrıları ve romatizmal şikayeti olanlar, Ejder Deresi'nde kendileri için bir yer hazırlayarak kafaları dışarda olacak şekilde kuma gömülüyor. Yarım saat süreyle kum içerisinde kalan vatandaşlar, bunu doktor tavsiyesine göre birkaç kez uyguluyor.