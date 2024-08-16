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Erzurum'da Kültür Yolu Festivali'nde Buzdan Heykeller Sergilenecek

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Erzurum'un buzdan hazırlanan mimari yapıları ve kültürel değerlerinden oluşan 30'un üzerinde heykel, Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Ata Buz Müzesi, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor. Müzede görevli akademisyenler ile öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 17 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirilecek Kültür Yolu Festivali için çalışıyor.

Erzurum'un buzdan hazırlanan mimari yapıları ve kültürel değerlerinden oluşan 30'un üzerinde heykel, Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

2019'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Ata Buz Müzesi, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor.

Müzede görevli akademisyenler ile öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 17 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirilecek Kültür Yolu Festivali için çalışıyor.

Ziyaretçilerini yaz kış sıfırın altında 5 derecede ağırlayan müzede, festivale özel olarak Türk mitolojisinde yer alan figürler buz heykelciliği ile yorumlandı. Erzurum'un kültürel değerlerini anlatan ve tarihi mekanların buzdan heykelleri ile Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için yapılan heykeller sanatseverlerle buluşacak.

Festival için yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sürecinin tamamlandığı müzede, özel ışıklandırma sistemleri ile katılımcılara farklı bir deneyim yaşatılacak.

Müzede 30'un üzerinde buz heykeli sergilenecek

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı ve Ata Buz Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine, festivalde buzdan yapılmış 30'un üzerinde sanat eserinin sergileneceğini kaydetti.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek çalışmalara ilişkin Bulat, şunları söyledi:

"Müzemizde, Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk mitolojisi ile ilgili 14 eserin yer aldığı buz heykel sergimiz var. Yüksek lisans öğrencimizin yaptığı bir sergi. Yine öğrencilerimiz ve hocalarımızla gerçekleştirilen Erzurum'un mimari yapılarını ve şehrin kültürel değerlerini anlatan 'Erzurum Kültür Sokağı' heykelleri sergilenecek. Çocukların oyun alanları olarak iglolar ve kaykay heykellerimizin de olacağı müzede, Filistin'de öldürülen çocukların anısına da bir çalışmamız bulunuyor."

Bulat, buz heykelinin sürdürülebilir bir organizasyon olduğunu dile getirerek "Buz doğası gereği suyla oluşturularak yapılan bir alternatif heykel malzemesi. Bu malzemenin şeffaflığından da faydalanarak kendi Anadolu ve Erzurum kültürümüzü yorumluyoruz." dedi.

"Melek Kanatlı Çocuk" heykeli yapıldı

Yüksek lisans öğrencilerinden Abdurrahman Datlı da Gazze'de öldürülen çocukları temsilen "Melek Kanatlı Çocuk" heykel yaptığını ve bunun müzede sergileneceğini belirtti.

Yaptığı heykelin zulme karşı bir tepki olduğunu vurgulayan Datlı, "Gazze'de savaş içinde ölen masum çocuklar için bu heykeli yaptım. Heykeldeki kanat ile o çocukların melekler gibi güzel ve masum olduklarını anlatmaya çalıştım. Buzdan yapmamın sebebi ise çocukların ne kadar şeffaf olduklarını yorumlamaktı. Eserim, savaşa karlı bir tepki. Zulme karşı duruş sergilemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Mitolojik figürleri buzla buluşturan Muhammet Zeki Zengin ise heykellerde aslan, kaplan, ejderha, şahmeran, Selçuklu kartalı gibi figürlerin yorumlandığını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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