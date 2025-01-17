Erzurum'da "KUDAKAF 2025" düzenlenecek

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 2025) düzenlenecek.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, KUDAKAF 2025'in 18-19 Nisan'da düzenleneceğini söyledi.

Fuarın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini anlatan Göktaş, bu etkinliğin, üniversite öğrencileri için istihdamda fırsat eşitliği sağlayacağını belirtti.

Üniversitelerinde yaklaşık 65 bin örgün öğrencinin bulunduğunu anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerin büyük bir kısmını oraya taşımayı ve onların stantları ziyaret etmesini, stantlardaki işverenlerle ve kumu kuruluşlarının yetkilileriyle beraber olmalarını diğer etkinliklere de katılmalarını bekliyoruz. Üniversitemiz dışındaki 8 üniversiteden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacak olmasından dolayı yoğun bir ilgi bekliyoruz. 400 firmanın stant kurmasını bekliyoruz. 4 büyük salonumuz var. Bunlardan birini ilaç ve hammaddesini üreten firmalara diğerini de savunma sanayi ile ilgili firmalara ayırıyoruz. "

Öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Göktaş, "Öğrencilerimizin doğrudan temas kurmasını iş ve staj fırsatlarının yakalamasını, firmaların genç yetenekleri erkenden keşfetmeleri içinde fırsat sunuyoruz. Kurumsal bilinirliliği ve marka değerini artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile kurum müdürleri katıldı.