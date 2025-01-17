Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş

Erzurum'da "KUDAKAF 2025" düzenlenecek

Erzurum'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 2025) düzenlenecek.

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 2025) düzenlenecek.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, KUDAKAF 2025'in 18-19 Nisan'da düzenleneceğini söyledi.

Fuarın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini anlatan Göktaş, bu etkinliğin, üniversite öğrencileri için istihdamda fırsat eşitliği sağlayacağını belirtti.

Üniversitelerinde yaklaşık 65 bin örgün öğrencinin bulunduğunu anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerin büyük bir kısmını oraya taşımayı ve onların stantları ziyaret etmesini, stantlardaki işverenlerle ve kumu kuruluşlarının yetkilileriyle beraber olmalarını diğer etkinliklere de katılmalarını bekliyoruz. Üniversitemiz dışındaki 8 üniversiteden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacak olmasından dolayı yoğun bir ilgi bekliyoruz. 400 firmanın stant kurmasını bekliyoruz. 4 büyük salonumuz var. Bunlardan birini ilaç ve hammaddesini üreten firmalara diğerini de savunma sanayi ile ilgili firmalara ayırıyoruz. "

Öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Göktaş, "Öğrencilerimizin doğrudan temas kurmasını iş ve staj fırsatlarının yakalamasını, firmaların genç yetenekleri erkenden keşfetmeleri içinde fırsat sunuyoruz. Kurumsal bilinirliliği ve marka değerini artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
img

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
img

İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Tartışmalar bitmiyor! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 3 kez gol ofsayta takıldı

3. kez gol ofsayta takıldı! Tempo bir an olsun düşmüyor
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.