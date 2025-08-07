Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Düzenlendi

Erzurum'da "2025 Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Koruyucu Aile Festivali" düzenlendi.

Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, koruyucu ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Geleceğin ailelere bağlı olduğunu belirten Aykut, "Biz de bu düsturla çocuklarımızın sıcak bir yuvada büyümesini, sevgiyle yetişmesini, ailesel bağlarla güçlenmesini en büyük önceliğimiz olarak ele alıyoruz." dedi.

Koruyucu ailelerin çocukların hayatını güzelleştirdiğini ifade eden Aykut, şunları kaydetti:

"Koruyucu aile olmak sadece bir çocuğa değil aynı zamanda geleceğe sahip çıkmaktır. Her bir ailemiz yalnızca bir çocuğun hayatını değil vicdanını güzelleştiren gönül kahramanlarıdır. 2025 Aile Yılı ilan edilmesi aile kurumunun güçlenmesine, korunmasına ve desteklenmesine yönelik çalışmaları daha da anlamlı hale getirmiştir. Koruyucu ailelik bu çerçevede sadece bir sosyal hizmet değil aynı zamanda bir gönül köprüsüdür."

Koruyucu aile sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Aykut, "Bu geleceğe dair umutlarımızı yeşillendiriyor. Özellikle Erzurum'da 55 koruyucu ailemiz ve 66 çocuğumuza gönül açmış olmanız bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu sadece Erzurum için değil ülkemiz için örnek oluşturuyor." diye konuştu.

Etkinlikte çocuklar çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi.

Daha sonra Aykut ile programa katılan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu koruyucu ailelere plaket verdi, pasta kesti.