Erzurum'da Köprüden Uçan Otomobil ve Kamyonetteki 3 Kişi Yaralandı

ERZURUM'da 10 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola uçan otomobil ve kamyonetteki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Kazanın nasıl yaşandığı, yapılan incelemeyle netlik kazanacak.Kaza, saat 14.00 sıralarında Sanayi Köprüsü'nde meydana geldi. Yakutiye ilçesi oto sanayi sitesinden kent merkezine doğru giden sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 25 ACU 589 plakalı otomobil ile 25 LT 121 plakalı kamyonet, köprünün korkuluklarını parçalayıp 10 metre yükseklikten alt yola uçtu. Araçlar ters dönerken, ihbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan 1'i çocuk, 3 yaralı, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nasıl yaşandığı, yapılan incelemeyle belirlenecek.

KAZA KAMERADA

Sanayi Köprüsü'nde yaşanan kaza, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. İki aracın çarpıştıktan sonra köprüden düştükleri görüntülerde yeraldı.