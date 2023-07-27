Erzurum'da Köprüden Düşen Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 10 metrelik köprüden düşen iki otomobilde bulunan 1'i çocuk, toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler ve çocuk itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.