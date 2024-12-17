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Erzurum'da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada A.K. adlı adam boynundan bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla boynundan ağır yaralandı.

Merkez Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sercan Sokak'taki komşular H.L. (40) ile A.K. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönen olayda, A.K. boynundan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, polisler de şüpheli H.L'yi gözaltına aldı.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kavganın yaşandığı sokakta çalışma yaptı.

Komşuların daha önce de çeşitli nedenlerden dolayı kavga ettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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