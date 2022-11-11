Erzurum'da kışın toprağın donması nedeniyle mezar yerleri şimdiden hazırlanıyor Güncel Haberler Erzurum'da kışın toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinde sorun yaşanmaması için belediye görevlilerince mezar yeri açma çalışmaları yürütülüyor. Erzurum'da kışın toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinde sorun yaşanmaması için belediye görevlilerince mezar yeri açma çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Erzurum Asri Mezarlığı'nda iş makineleri ile mezar kazıyor. Şu ana kadar 920 mezar yeri açan görevliler, çalışmalarına hava şartları el verdiği sürece devam edecek. Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte yapılan bu hazırlıkla, aralık, ocak ve şubat aylarında vefat edenlerin defni sırasında sorun yaşanmaması sağlanıyor. Görevlilerin mezarlıkta yürüttüğü çalışmalar dronla havadan görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Erzurum Güncel Haberler

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