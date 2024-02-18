Erzurum'da Kış Mevsimi Sonrası Kuzuların Doğumuyla Mutluluk

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Erzurum kırsalında besiciler, zorlu geçen kış mevsimin ardından doğan kuzularla mutluluk yaşadı.

Yoğun kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle kış mevsiminin zorlu geçtiği kentte, besiciler kış mevsimi boyunca geçim kaynakları hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tüm zorluklara göğüs geriyor.

Karayazı ilçesinin Turnagöl Mahallesi'nde yaşayan besicileri, "baharın müjdecisi" olarak da nitelendirilen kuzu doğumlarıyla şu sıralar tatlı bir telaş sardı.

Yavruların sağlıklı dünyaya gelmesi için gebelik sürecini yakından takip ettikleri hayvanlarına doğumdan sonra da özenle bakan besiciler, yeteri kadar beslenemeyen kuzuları da biberonla besliyor.

Çiftçi Samet Küçük, AA muhabirine, şubat ayından itibaren koyunların yavrulamaya başladığını söyledi.

"Bir ay sonra dışarıya çıkarmaya başlayacağız"

Yavrulayan koyunları ahırda beslediklerini anlatan Küçük, "Koyunları dışarıya bırakırsak soğuk alıyor ve koyunların sütü kesiliyor. Ondan dolayı yavrulayan koyunlara içeride yem veriyoruz." dedi.

Hastalıklara karşı kuzulara aşı da yapacaklarını dile getiren Küçük, "Kuzu ve koyunları bir müddet içeride besleyeceğiz. Bir ay sonra dışarıya çıkarmaya başlayacağız. Memleketimiz sıcak olsaydı dışarı çıkaracaktık ama soğuk memleket olduğu için içerde besliyoruz. Kuzuları ahırda sıcak bir ortam hazırlayarak koruyoruz. Ahır ıslandığında da kuru kalsın diye yerleri sürekli temizliyoruz." diye konuştu.

Besici Kemal Göksu da koyun ve kuzuları gözlem altında tuttuklarını anlattı.

Doğumu yaklaşan koyunları yakın takibe aldıklarını dile getiren Göksu, şunları kaydetti:

"1-2 saat arayla doğuracak koyunları sürekli kontrol ediyoruz. Şu ana kadar 50'ye yakın koyun yavruladı. Kuzuların, hastalıklara karşı ilaç ve aşısını yapıyoruz. Kuzuları soğuklara karşı korumaya çalışıyoruz, yerlerini sıcak tutuyoruz. Ondan sonra ahırın havasını kontrol edip ona göre havasını ayarlıyoruz. 1 ay boyunca koyun ve kuzuları hiç birbirinden ayırmıyoruz. Ondan sonra koyun ve kuzuları ayırıp kuzuları süt için anneleriyle günde 2 defa buluşturacağız."