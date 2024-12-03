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Erzurum'da Kış Hazırlığı: 500 Mezarlık Açıldı

Erzurum'da Kış Hazırlığı: 500 Mezarlık Açıldı
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Erzurum'da kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle, defin işlemlerinde sorun yaşanmaması için 500 mezar yeri önceden açıldı. Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarına karşı hazırlıklarını yaparak, vatandaşların zorluk çekmemesi için gerekli düzenlemeleri yaptı.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Erzurum'da, defin işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için belediye görevlilerince 500 mezar yeri şimdiden açıldı.

Kışın hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye düştüğü kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri "kara kış"ta toprağın donması nedeniyle öncesinden bazı hazırlıklar yapıyor.

Çetin kış koşullarının yaşandığı kentte, defin işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, yakınlarını kaybedenlerin kışın zorluk yaşamaması için Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında 500 kişilik mezar yeri açtı.

İş makinesi desteğiyle mezar yerlerini açan görevliler, ardından bu alanlarda kompresör, kazma ve küreklerle düzenleme çalışması yaptı.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlisi Abdullah Demir, gazetecilere, 11 yıldır mezar açma işiyle uğraştığını söyledi.

Kentteki çetin kış koşullarının zorluklarından bahseden Demir, "Kış şartları Erzurum'da ağır olduğu için, don olayından dolayı definlerimiz rahat olsun diye mezarları erkenden hazırlıyoruz. Kışın kar yağdı mı mezarların içinin karını temizliyoruz. O şekilde vatandaşımız mağdur olmuyor." dedi.

Toprağın donmasına karşı önceden tedbir aldıklarını anlatan Demir, "Kepçe kazıyor, biz de içinin lahitini kazma kürekle yapıyoruz. Kar yağdığında içini temizliyoruz hazır oluyor, zorluk çekmiyoruz. Kışın hazırladığımız mezarların yetersiz olma durumu olmadı. Hazırladığımız mezarlar kış boyunca yeterli oluyor. Yaza kadar sıkıntı çekmiyoruz, yoksa yazın eşmezsek mümkün değil eşemeyiz. Amacımız halkımız mağdur olmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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