Erzurum'da "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne 2 bin 500 başvuru yapıldı

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne bir haftada 2 bin 500 çiftçi ve üretici başvurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'taki kabine toplantısının ardından "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerde üreticilere verileceğini açıklaması, Erzurum'daki çiftçi ve üreticileri sevindirdi.

Bu kapsamda kentteki 2 bin 500 çiftçi ve üretici, 10 Şubat itibarıyla il ve ilçe tarım müdürlüklerine projeden faydalanmak için başvuruda bulundu.

Başvurular, 28 Şubat'ta sona erecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, projenin ülkede etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme ve etçi anaç hayvan sayısını artıracağını söyledi.

Ülke hayvancılığının lokomotifi durumunda olan tarım şehri Erzurum'da, kırsal yaşamı güçlendirmek adına projenin heyecan verici olduğunu belirten Kenger, "Projeden Erzurum'un maksimum düzeyde faydalanabilmesi adına yetiştiricilerimizi bilgilendiriyoruz. Projeye yoğun başvuru var. Bu ilginin üretime ve ekonomiye dönüşeceğini inanıyoruz." dedi.

Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulbaki Bakır, proje kapsamında 5 ila 15 arasında etçil gebe damızlık düve verileceğini anlatarak, "Ziraat ve gıda mühendisi ile veteriner hekimler de projeye başvurabilir, onlara 30'a kadar düve verilecek. Başvuru şartları kolay, sadece kimlik fotokopisi ve başvuru formu yeterli. Gazilere, şehit ve engelli yakınlarına ayrıcalıklar var." ifadelerini kullandı.

Bakır, ilçede projeye 8 günde 700 başvuru yapıldığını, şartları uyan tüm üreticileri başvuruya beklediklerini kaydederek, il ve ilçe müdürlüklerine yapılan başvuruların değerlendirilip Tarım ve Orman Bakanlığına gönderileceğini, sonuçların ise 28 Şubat sonrası açıklanacağını aktardı.

"Bu projeler, çiftçinin köylerde kalması için büyük rol oynuyor"

Projeye başvuran ziraat mühendisi Mustafa Küçüktaş, mühendis olarak kendilerine öncelik verilmesinden mutlu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz. Kırsal kalkınma amacıyla yapılan bu projeler, çiftçinin köylerde kalması ve yine çiftçilerin gençleştirilmesi için büyük rol oynuyor." diye konuştu.

Çiftçi Mine Korkmaz da "Kadın ve genç çiftçi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunduğu bütün tarım ve hayvancılık projelerinden fayda gördüm. Bu projeye başvurdum, nasip olursa faydalanırız." değerlendirmesini yaptı.