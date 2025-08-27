Erzurum'da Kiracısının Oğluyla Tartışan Otel Sahibi Bıçaklandı

Erzurum'da, 85 yaşındaki otel sahibi Lütfi B., kiracısının oğlu ile yaşanan anlaşmazlık sonucu bıçaklı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Olayla ilgili polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Erzurum'da kiracısının oğlu tarafından bıçaklanan otel sahibi ağır yaralandı.

Veyisefendi Mahallesi'nde otel sahibi 85 yaşındaki Lütfi B. ile kiracısının oğlu M.E.A. (17) arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Lütfi B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Lütfi B'yi bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırdı.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi aynı mahallede yakaladı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
