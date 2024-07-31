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Erzurum'da Kimyasal Kullanmadan Kendi Kendini Temizleyen Biyolojik Gölet Yapılıyor

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Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim, Doğa, Müze ve Eğitim Parkı Projesi kapsamında, kimyasal kullanmaksızın kendi kendini temizleme yeteneğine sahip 100 bin metrekarelik biyolojik gölet inşa ediliyor. Göletin bulunduğu alan çevresinde engelli yaşam merkezi, Türk oyunları alanları, buz pateni pisti, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, kafeler ve restoranlar yer alacak.

Erzurum'da, kimyasal kullanmaksızın kendi kendini temizleme yeteneğine sahip 100 bin metrekarelik biyolojik göletin yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek Bilim, Doğa, Müze ve Eğitim Parkı Projesi, kentte yaşayanlar için cazibe merkezi olma özelliği taşıyor.

Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde, Yakutiye ilçesinde sınırlarında 700 bin metrekare alan içerisinde inşasına başlanan alanda, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan 100 bin metrekarelik biyolojik gölet bulunuyor.

Herhangi bir kimyasal kullanmaksızın kendi kendini temizleme yeteneğine sahip devasa göletin bulunduğu alanın çevresinde ise engelli yaşam merkezi, geleneksel Türk oyunları alanları, buz pateni pisti, iskele, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, meydan, macera parkı, voleybol, basketbol ve tenis sahaları, kafeler ve restoranlar yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, parkın bir cazibe projesi olduğunu söyledi.

"Dünyanın en büyük biyolojik göletlini yapıyoruz"

Büyük bir alanda çalışmalara başlanıldığını belirten Aynalı, "Toplam büyüklüğü 700 bin metrekare alan üzerine projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun 100 bin metrekaresi biyolojik gölet. Burada çok iddialıyız. Dünyanın en büyük biyolojik göletlini yapıyoruz." dedi.

Alan ve projenin içindeki donatılar çok büyük olduğu için çalışmaların da bu minvalde devam ettiğini dile getiren Aynalı, şöyle devam etti:

"Altyapısı tamamlandı. İçme suyu, kanalizasyonlar ve yağmur suyu hatları bitti. Şu an gölet çalışmamız devam ediyor. Haliyle bu çalışmalar bitmeden diğer üst yapı yatırımlarına başlamamız mümkün değildi. İnşallah bu sene göleti bitiriyoruz. Göletten sonra 300 bin metrekare peyzaj alanlarımız var. Burada bisiklet ve yürüme parkurları, insanların piknik yapacağı çeşitli alanlar oluşturulacak. Hem Erzurum'a hem bölgemize büyük katkı sağlayacak."

İnşa edilmeye başlanan biyolojik gölette kış aylarında buz pateni, yaz aylarında ise kano ve kayıklı etkinliklerin olacağını aktaran Aynalı, büyük bir engelli yaşam merkezinin de projede yer aldığını belirtti.

Biyolojik gölet, DSİ tarafından yapılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan göletin, kendi ekosistemindeki bitkiler ve faydalı bakteriler sayesinde hiçbir kimyasala gerek kalmadan kendi kendini temizleyeceğini ifade eden Aynalı, "Biyolojik göletlerde şu an dünyanın en büyüğü 45 bin metrekare ile Özbekistan'da. Bilim, Doğa, Müze ve Eğitim Park Projesi'nde inşa ettiğimiz gölet, 100 bin metrekare ile dünyanın en büyüğü olacak." diye konuştu.

Aynalı, yapımına başlanan park projesinin, 2 yıl içinde tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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