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Erzurum'da Kılıçla Gezen İki Kişiye Adli İşlem Yapıldı

Erzurum'da Kılıçla Gezen İki Kişiye Adli İşlem Yapıldı
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Erzurum'da elinde kılıçla caddede gezen O.D. ve M.H.K. isimli iki kişi, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yakalandı. Emniyet ekipleri, kılıca el koyarak adli işlem başlattı.

Erzurum'da caddede elinde kılıç ile gezen kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinde Dadaşköy Yolu Caddesi'nde elinde kılıçla gezen kişi ile arkadaşının sosyal medyada paylaşılması üzerine yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bu kişilerin O.D. ve M.H.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi emniyete götürüldü.

Ekiplerce kılıca el konulurken, söz konusu kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda konuya ilişkin, "Olayla ilgili 5 dakika sonra ekip bölgeye gitti. O kişileri tespit ettik, evleri de orada. Marketten Zülfikar kılıç almışlar, süs kılıcı, çocuğun iddiası, poşete sığmadığı için elinde taşıdığını söyledi. Kabahatlerinden cezai işlem uyguladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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