Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 zanlı yakalandı

Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 zanlı yakalandı.

Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takipler sonucu yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası 1 ila 23 yıl arasında değişen 51 zanlı ile bir yılın altında olan 33 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 84 zanlı cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title