Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 firari hükümlü yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, nisan ayında genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, güvenlik güçlerinin her zaman ve her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olacak şekilde suç işleme amacındakilerin caydırılması için çalışma yapıldı.

Ekipler, çeşitli zamanlarda yaptığı çalışma ve operasyonlar kapsamında haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olup ülke genelinde aranan 39 ve 1 yıl ve altı hapis cezası bulunan 19 firari hükümlünün yanı sıra yakalama emriyle aranan 52 şüpheli ile adli para cezası bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 58 firari hükümlü tutuklandı.