Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Erzurum'un Çat ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda "kasten adam öldürme" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A. ve Ö.S.A. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.