Erzurum'da Kaza: Yangın Çıkan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Erzurum'da eski hastane bahçesine düşen otomobilde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan araçta sürücü ve iki yolcu ağır yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen ve yangın çıkan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Muhammet Yıldırım (30) idaresindeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, Çat yolundan şehir merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki eski Palandöken Devlet Hastanesi binasının bahçesine düştü.
Motor kısmında yangın çıkan otomobildeki sürücü Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.