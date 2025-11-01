Erzurum'da Kayıt Dışı İstihdama Ceza

Erzurum'da, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında 20 iş yerine ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 24 ekiple umuma açık iş yerlerine yönelik yapılan kontrollerde 59 iş yeri kontrol edildi, 295'i Türk, 26'sı yabancı uyruklu olmak üzere 321 kişi sorgulandı.

Yapılan sorgulamada, 20 iş yerinde 7 yabancı uyruklu kişinin kayıt dışı istihdam edildiği anlaşıldı, konuyla ilgili 20 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklulardan 6 Afgan uyruklu, haklarında idari işlem uygulandıktan sonra Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.